Ouaddaï : un club des jeunes d’Abéché organise un débat sur la violence en milieu scolaire

Violence en milieu scolaire, causes, conséquences et solutions été au centre du débat organisé par le Club des jeunes leaders d’Abéché ce samedi 4 décembre 2021 à l’école Abou Darak dans le 4ème arrondissement de la ville d’Abéché.

Le Club des jeunes leaders d’Abéché a organisé un Café Amdaradir sous le thème : ”Violence faite en milieu scolaire,causes,conséquences et solutions”

Il est animé par le délégué de l’Education nationale du Ouaddaï Hissein Ibrahim Abdoulaye, Mahamoud Mahamat Ali et Mahamat Saleh Adoudou, deux autres panelistes.

Dans leurs interventions les panelistes ont tour à tour parlé des causes immédiates de la violence et son impact dans le milieu scolaire. Pour le patron de l’Education du Ouaddaï Hissein Ibrahim Abdoulaye, la violence constitue un obstacle pour l’éducation et le développement du Tchad.

L’organisation de ce Café Amdaradir est une initiative salutaire à encourager, a fait savoir le délégué. Quant aux deux autres panelistes, ils ont tour à tour entretenu l’auditoire sur la violence qui gangrène ce dernier temps les établissements scolaires.

Ils ont enfin exhorté l’assistance à transmettre à qui de droit le message.

Le président du Club des jeunes leaders d’Abéché, Djibrine Haidar, a d’abord remercié les panelistes pour leur disponibilité et a salué les efforts consentis. Il a ensuite exhorté les élèves pour une bonne conduite vis-à-vis de leurs enseignants.