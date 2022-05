Moyen-Chari : la semaine des sports scolaires lancée

Le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Ahamat Tijani Ahamat, a lancé le 23 mai 2022 la Semaine Nationale des Sports Scolaires (SENASS) pour le compte de la province du Moyen-Chari.

Le lancement officiel de cette Semaine Nationale des Sports Scolaires (SENASS) pour le compte de la province du Moyen-Chari a eu lieu au stade omnisport de Begou. Toutes les ligues sportives ont répondu présent à l’ouverture de cette grande messe sportive.

Le délégué de la jeunesse, des sports et de l’entreprenariat, Bassou Serge Kaki a précisé que durant deux (02) ans, cette grande activité sportive scolaire n’a pas été organisée pour diverses raisons. C’est ainsi que le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’Entrepreneuriat a donné cette année un cachet particulier en organisant la Semaine Nationale des Sports Scolaires (SENASS) en trois phases. La provinciale du 23 au 29 mai 2022, la zonale du 1er au 07 juillet 2022 et la nationale du 17 au 23 décembre 2022. Bassou Serge Kaki d’ajouter que la SENASS provinciale du Moyen-Chari est placée sous le thème « l’Unité et le Vivre ensemble ».

Lançant officiellement cette semaine sportive, Le Secrétaire Général de la province du Moyen-Chari Ahamat Tijani Ahamat a notifié que les jeunes des différents départements de la province du Moyen-Chari vont s’affronter et tisser des relations comme un seul fils du pays tout en prônant l’Unité et le Vivre ensemble. Pour finir, il les a exhorté de bien se préparer afin d’être des bons ambassadeurs à la Semaine Nationale des Sports Scolaires et ramener des trophées pour la province du Moyen-Chari.

Il faut noter qu’en levée des rideaux un match de Handball féminin s’est joué entre les filles de Crefeld et d’ACT. Score final 6 buts à 2 en faveur des filles de Crefeld.