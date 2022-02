Moyen Chari : des kits scolaires offerts aux élèves de l’école de Doubadana

L’Association pour la sensibilisation et la scolarisation des jeunes tchadiens (ASJT) section du Moyen-Charia a offert ce samedi quelques kits scolaires aux élèves de l’école bilingue du village Doubadana, un petit village qui se trouve à quelques six kilomètres après le croisement de Maïmama, sur la route de Danamadji (province du Moyen Chari).



Selon le coordonnateur provincial de l’Association pour la sensibilisation et la scolarisation des jeunes tchadiens, Oumar Mahamout Oumar, cette école d’un bâtiment de deux salles de classe qui a été inaugurée le 27 décembre 2021 est peu fréquentée par les élèves faute de fournitures scolaires. Il déplore le comportement de certains parents qui ne veulent pas payer les fournitures scolaires à leurs progénitures. Il sollicite le concours de l’Etat tchadien, de quelques partenaires techniques et financiers de penser aussi développement rural tout en œuvrant pour la construction des écoles, des centres de santé et aussi l’installation de quelques pompes à motricité humaine. Ceci pour le développement du Tchad.



Ismaël Jephté Kemdedomti, directeur de l’école bilingue du village Doubadana, a salué l’initiative entreprise par l’ASJT. Car pour lui, le développement d’une nation ne peut se faire que par une bonne éducation. Il souhaite que ces genres d’actions soient multipliés un peu partout dans le canton Moussafoyo et partant au Tchad entier.