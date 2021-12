Mongo : un inconnu provoque la panique au lycée bilingue avec une arme

Un inconnu s’est introduit dans l’enceinte du lycée bilingue de Mongo, hier, lundi 20 décembre, avec une arme de guerre. Celui-ci a tenté d’agresser un élève.

Selon les informations recueillies, l’inconnu a profité de l’absence du surveillant du lycée pour s’introduire dans la cour. Armé d’un kalachnikov, l’inconnu était à la recherche d’un élève avec lequel ils ont eu une dispute au quartier.

Les enseignants de l’établissement ont tenté de désarmer l’intrus mais n’ont pas pu. Ayant appris la nouvelle, les élèves ont vidé leurs salles de classe pour se ruer sur ce fauteur de trouble.

Informé de la situation, le gouverneur de la province du Guéra, Sougour Mahamat Galma, s’est dépêché sur le lieu avec les forces de défense et de sécurité. L’agresseur sera finalement désarmé et arrêté par le com-zone et son équipe. Pour l’exfiltrer, le com-zone a pris l’initiative de l’habiller en tenue militaire pour confondre les élèves qui voulaient coûte que coûte en finir avec lui.

Des jets de caillou ont fait des blessés parmi lesquels quelques gendarmes et notamment l’inspecteur départemental de l’Education du Guéra. Ils sont admis aussitôt à l’hôpital provincial de Mongo pour des soins. Des véhicules également ont été caillassés. Le calme est revenu après l’arrestation de l’agresseur.

Bechir Badjoury Abbanou, correspondant à Mongo