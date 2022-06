Mandoul : 2 900 candidats composent le bac

Les candidats au bac séries scientifiques sont en composition ce matin au centre 1 du lycée moderne de Koumra.

C’est au centre 1 de Koumra que le lancement de la première épreuve du baccalauréat 2022 a été fait. Pour ce premier jour, ce sont les candidats des séries scientifiques qui sont en composition.

La déléguée à l’Education nationale et de la Promotion civique, Oguey Betoursia a dans son intervention remercié les enseignants qui ont abattu un grand travail pour conduire à bon port le bateau contenant l’année scolaire 2021-2022. Car, sans eux, renchérit-elle, il n’y aura pas cet examen lorsque les programmes ne sont pas parcourus.

A l’endroit des surveillants, elle instruit un travail sérieux et professionnel pour permettre aux candidats de travailler dans le calme et la confiance. Pas de panique, car il n’y a pas de miracle parce que les épreuves résultent des leçons apprises en classe, conseille-t-elle.

Lançant officiellement les premières épreuves, le gouverneur Hissein Dakou a demandé aux surveillants de respecter les principes qui régissent le déroulement de cet examen qui doit conduire les lauréats aux études supérieures. Il ne faut pas tricher, il faut affronter les épreuves sans peur, poursuit le gouverneur avant de souhaiter bon travail à tous les candidats.

Il faut noter qu’il y a cinq centres de composition dans le Mandoul dont deux à Koumra et respectivement à Bedjondo, Goundi et Moissala. Sur 2 900 candidats figurent 984 filles toutes séries confondues et 1 811 candidats pour les centres de Koumra.

Les candidats des séries littéraires vont composer leur première épreuve demain 21 juin.

Alex Loubadjo Djassibaye, correspondant à Koumra