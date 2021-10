Lydie Béassemda prend contact avec le nouveau bureau de l’UNET

La ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, a rencontré le vendredi, 8 octobre, les nouveaux membres du bureau de l’Union nationale des étudiants (UNET) tchadiens.

C’est une rencontre de prise de contact entre le nouveau bureau de l’UNET et leur ministre de tutelle, Lydie Beassemda.

La ministre de l’Enseignement supérieur a salué la transparence avec laquelle ce bureau a été élu. « Nous avons un partenaire crédible et légitime avec qui nous pouvons échanger et travailler pour la cause des étudiants », soutient la ministre.

Les défis entre étudiants et autorités en charge de l’enseignent supérieur sont énormes. Pour la ministre, ces difficultés, qui sont d’ordre structurel, se sont accumulés pendant des années. Et pour les résoudre, Lydie Beasoumda demande aux responsables des étudiants une collaboration franche pour chacun puisse se mettre devant ses responsabilités.

Le nouveau président de l’UNET, Mahamat Saleh Cissé s’est, quant à lui, réjoui du soutien apporté par le ministère de l’Enseignement supérieur pour la mise en place du nouveau bureau de l’UNET.

Pour rappel, l’UNET a renouvelé son bureau lors d’un 3ème congrès ordinaire qui a eu lieu le samedi dernier à Douguia.

