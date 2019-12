Lutte contre l’extrémisme violent : LAT mise sur l’éducation des jeunes

SOCIÉTÉ – Prélude à la conférence sur l’extrémisme violent, le groupe de réflexion Libre Afrique section du Tchad a fait un point de presse pour dévoiler ses stratégies de lutte.

« L’éducation : l’antidote à l’extrémisme violent » est le thème de la conférence qui sera organisée le samedi 21 décembre 2019 dans le cadre de la caravane citoyenne lancée par Libre Afrique Tchad (LAT).

L’objectif global de cette caravane est de montrer la relation qui existe entre éducation et prévention de l’extrémisme violent. Cette activité cible le public estudiantin, le grand public et les décideurs politiques. Cette caravane passera dans deux universités de N’Djamena à savoir HEC-Tchad et La Francophonie pour finir avec une grande conférence-débat.

Pour mener à bien sa mission, Libre Afrique Tchad entend organiser des colloques, des séminaires, des caravanes, de workshops, établir des partenariats…

Libre Afrique Tchad est une branche de Libre Afrique. Il est un groupe de réflexion issu du projet francophone Atlas Network basé aux Etats-Unis. Le groupe fait de la promotion des idées innovantes des alternatives pour le développement du Tchad. Elle s’inscrit dans cette dynamique du libéralisme et entend inciter les uns et les autres à entreprendre afin d’enclencher le développement du Tchad à partir des idées qu’elle produit.