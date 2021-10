L’Unicef et la Hama poursuivent leur mission au sud du pays

Après Moundou, l’Unicef amène les journalistes à la découverte de ses interventions en faveur des enfants et des femmes les 29 et 30 septembre à Benoye et Larmanaye. La protection des enfants et la santé de la mère était au menu de cette descente.

C’est dans le cadre du partenariat entre la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel (Hama) et le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) que la mission média est organisée pour découvrir les interventions de l’UNICEF dans ces départements. Ainsi, les médias sont déployés successivement le 29 à Benoye dans le département de Ngourkosso (Logone occidental) et le 30 septembre à Larmanaye dans le département des Monts de Lam (Logone oriental).

Les femmes et les enfants sont placés au centre de cette mission. A Benoye dans le département de Ngourkosso, les femmes sont suivies dès la première semaine de grossesse et orientées pour les consultation prénatales. A la naissance, l’enfant est suivi par les agents relais communautaires et vaccinés jusqu’à 6 ans. Ils ont en leur disposition des bouteilles enrichissantes et des matériels pour le suivi. Dans cette zone, plus de 369 femmes sont suivies sur 1.445 ménages enregistrés.

Signalons que les relais communautaires travaillent en collaboration avec la plate-forme communautaire. Une plateforme créée en 2019 et qui traite des problèmes de l’unité de gestion populaire, suivi et orientation vers le centre de santé de cette localité, en particulier les problèmes de santé liés à la mère et à l’enfant.

À Larmanaye dans les Monts de Lam dans la province du Logone Oriental, la question de l’éducation des enfants préoccupe l’UNICEF. Le jeudi 30 septembre 2021, l’UNICEF a fait découvrir aux journalistes ses apports à l’école officielle de Larmanaye.

Cette école bénéficie des matériels didactiques, des livres de sciences, de français… Bien qu’elle bénéficie des matériels scolaire de la part de l’UNICEF, l’école rencontre de nombreux problèmes dont le manque des enseignants. Il y a un enseignant pour deux niveaux. L’inspecteur pédagogique signale aussi qu’ils rencontrent toujours de difficultés à payer ces maîtres communautaires.