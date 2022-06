Les Transformateurs organisent leur baccalauréat blanc

Lancement des épreuves écrites du baccalauréat blanc organisé par les Transformateurs ce lundi 13 juin 2022 au “café des Transformateurs” à Abena dans le 7e arrondissement de N’Djamena.

Après quelques mois de cours de préparation, ils sont au total 300 candidats des séries A, D, C, E à composer le baccalauréat blanc. C’est une initiative du parti les Transformateurs qui vise à booster le niveau des élèves de la classe de terminale.

Le président du jury, Reounadji Aristide, souligne que cet examen vise à évaluer le niveau des élèves qui ont assimilé les cours au “café des Transformateurs” en vue d’affronter le baccalauréat qui pointe à l’horizon.

Lançant les épreuves, le vice-président du parti chargé de la gouvernance et des réformes de l’enseignement, Dr Sitack Yombatina souligne pour sa part que l’éducation doit être la priorité des priorités avant d’appeler les candidats à la sérénité. ” Je vous exhorte d’être serein et objectif et surtout pas de tricherie car chez nous les Transformateurs, pour être au complet, il faut le savoir, le savoir-faire et le savoir être“.