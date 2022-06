Les ministres Ali Waïdou et Mogna Djimhounta sont à Massakory pour le lancement du baccalauréat

Dans le cadre du lancement du baccalauréat toutes séries confondues session de juin 2022, le ministre de l’Enseignement supérieur et celui de l’Education nationale sont arrivés ce soir du dimanche 19 juin 2022, à Massakory, chef-lieu de la province du Hadjer Lamis.

Ils ont été accueillis par la gouverneure de ladite province, Amina Kodjyana accompagnée de ses gouvernés. Souhaitant la bienvenue aux deux ministres en charge de l’Enseignement supérieur et de l’Education nationale, Mme Amina Kodjyana a tenu à rappeler que sa population est une population accueillante et qui tient à la politique du gouvernement. “Sauf qu’elle attend de vous une pensée pour leur province lors de vos rencontres avec les plus hautes autorités du pays”, indique-t-elle.

“Nous sommes accompagnés d’une forte délégation moi et mon collègue de l’Education nationale et de la Promotion civique. Nous exprimons notre reconnaissance. Pour rappel, l’objet de notre mission est le lancement du baccalauréat 2022“, a expliqué Dr Ali Waïdou, ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Innovation et de la Recherche scientifique.

Pour lui, le gouvernement a eu des accords avec des partenaires qui ont permis que les cours puissent se tenir sans perturbations cette année 2022. “Pour la première fois, depuis quelques années, nous avions eu à organiser le baccalauréat au mois de juin, contrairement aux années précédentes cela grâce à la politique du gouvernement pour l’éducation nationale et l’enseignement supérieur“, se réjouit-il. Il a enfin exprimé sa fierté d’être dans le Hadjer Lamis pour le lancement du baccalauréat toutes séries confondues demain lundi 20 juin 2022.

“Nous sommes fiers d’être chez vous, d’être chez nous pour le lancement du baccalauréat qui se fera demain à 8h précises. Tout est fin prêt pour le démarrage des activités à l’heure“, a rappelé Dr Ali Waïdou.