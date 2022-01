Les journées scientifiques lancées à l’université de N’Djaména

Les deuxièmes journées scientifiques et partenariales des écoles doctorales ont été ouvertes ce matin à la faculté des sciences de la santé humaine de l’université de N’Djaména.

Ces journées visent à faire une auto-évaluation du fonctionnement des écoles doctorales et d’en apporter des « mesures correctives nécessaires ». « Ces journées sont aussi un cadre pour la reformulation plus efficace et plus explicite des questions scientifiques sur les projets de thèse des doctorants. Les projets de recherche doivent avoir pour vocation de répondre à des questions de société en partant des résultats de la recherche fondamentale », souligne le président du comité d’organisation desdites journées, Prof Ngarkodje Ngarasta.

Ces journées, ajoute Ngarkodje Ngarasta, inédites avec la participation d’éminentes personnalités de la sous-région Afrique, constituent un grand challenge dans l’opérationnalisation et la consolidation des deux écoles doctorales ( école doctorale science technique et environnement et école doctorale lettres, sciences humaines et sociales, de type généraliste).

Pour le président de l’université de N’Djaména, Mahamat Saleh Daoussa Haggar, les recherches scientifiques contribuent à l’édification de la société. « La recherche universitaire est de première importance pour le développement de la société. Elle doit pour ce faire être pertinente, innovante, pour contribuer à la connaissance de l’humain et de ses interactions face au monde. Cette idée de la recherche universitaire pose une liberté d’entreprendre et de conduire des recherches sur des sujets susceptibles de contribuer à la résolution des problèmes sociétaux », développe-t-il.

A gauche, le secrétaire d’Etat à l’enseignement supérieur à l’ouverture des travaux

Le secrétaire d’État à l’Enseignement supérieur, Mamadou Gana Boukar, relève de son côté que les écoles doctorales sont des choix stratégiques de l’État et « doivent épouser les standards qu’imposent les marchés internationaux ». Des thèmes tels que éthique et recherche scientifique ; assurance qualité dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique ; la gouvernance de l’entreprise du XXIe siècle : perspectives pour l’Afrique, vont être abordés lors de ces journées scientifiques et partenariales des écoles doctorales qui prendront fin le 15 janvier 2022.