Les étudiants tchadiens de la diaspora envisagent organiser un forum

A travers un point de presse fait ce 20 juin 2022, l’Association des stagiaires, étudiants et élèves tchadiens au Sénégal annonce la tenue prochaine d’un forum des étudiants tchadiens à l’étranger (FORUMET).

Ce point de presse animé par le président local du comité d’organisation dudit forum, Youssouf Togoi, vise à informer l’opinion nationale et internationale de la tenue de l’activité et des objectifs visés.

Ce forum qui se tiendra du 15 au 17 juillet 2022 à Dakar, la capitale sénégalaise, est une initiative de l’Association des stagiaires, étudiants et élèves tchadiens au Sénégal en collaboration avec la Confédération des Associations Estudiantines Tchadiennes dans le Monde (CAETM) qui est déjà à sa 4ème édition . « Le FORUMET se veut d’être dans un premier temps, un cadre professionnel de rencontres entre personnalités et jeunesse tchadienne de tous les continents. Dans un second temps, ce dialogue se présente comme une plateforme constituant une opportunité unique de partage d’idées, d’expériences et d’échanges afin de contribuer à une construction vraie de notre pays par des solutions tchadiennes pour des problèmes tchadiens », situe le président Youssouf Togoi.

Pour les organisateurs, plusieurs axes feront l’objet des discussions durant ce forum. Ce sont notamment : la sécurité nationale, l’éducation et la formation des jeunes, la santé et la nutrition, l’accès à l’eau potable et à l’énergie abondante, les questions de l’emploi de la jeunesse et la bonne gestion de nos ressources minières et énergétiques. En plus des débats, des activités culturelles et culinaires seront organisées pour renforcer les liens entre les étudiants et promouvoir les mets tchadiens. « Nous réaliserons d’autres activités de rassemblement pour favoriser justement l’intégration et l’union des cœurs et des esprits entre filles et fils du Tchad. Nous mobiliserons toutes les ressources pour que ce forum soit à la hauteur de nos attentes et puisse avoir une image positive sur le plan national et international», renchérit Youssouf Togoi.

Par ailleurs, ce forum sera ouvert à toutes les personnes désirant y prendre part. Il verra la participation des étudiants, stagiaires et professionnels mais aussi des personnalités tchadiennes et africaines et des partenaires de l’association.

L’Association des stagiaires, étudiants et élèves tchadiens au Sénégal est une organisation qui vise à permettre aux jeunes Tchadiens étudiant au Sénégal de se rencontrer, d’échanger et de se partager les expériences pour mieux réussir dans les études. Elle s’est donnée aussi pour mission d’accueillir les nouveaux étudiants tchadiens et les accompagner dans les démarches administratives.