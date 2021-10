Les enseignants du Mandoul plaident pour l’amélioration de leurs conditions de travail

A l’occasion de la célébration de leur journée ce jour, les enseignants du Mandoul (sud du pays) ont comme à l’accoutumée demandé aux autorités d’améliorer leurs conditions de travail.





Le Syndicat des enseignants du Tchad (SET) est né le 29 février 1989 pour défendre les intérêts moraux et matériels des travailleurs, rappelle son coordonnateur provincial, Nabolnhar Nadingar. Avant de demander au gouvernement d’améliorer les conditions de vie des travailleurs et que les revendications ne soient pas “Le chien aboie et la caravane passe”.

Les enseignants recommandent au gouvernement, entre autres, le traitement rapide des dossiers administratifs ; l’investissement réel du gouvernement pour redonner la lettre de noblesse de l’éducation ; le respect des accords signés en janvier 2020; le rétablissement sans condition des indemnités de craie coupées depuis 2016; l’application intégrale avec rappel des effets financiers des avancements et titularisation ; l’amélioration des conditions de vie des enseignants ; le traitement rapide des dossiers des enseignants retraités avec paiement de leur pension ; le paiement des primes d’examen ; et la révision du sujet de bancarisation des salaires.





La gouverneure du Mandoul, Diamra Betolngar, après avoir remis des prix d’excellence aux meilleurs bacheliers de la province, dit que cette double cérémonie n’est pas le fruit du hasard. Car, selon elle, il y a un lien entre les performances des élèves qu’ils encadrent et le travail qu’ils réalisent avec sérieux et abnégation malgré les difficultés rencontrées sur le terrain.

Une vue des meilleurs bacheliers du Mandoul cette année

Au total, il y avait 2900 candidats au bac, 1859 sont déclarés admis, dont 2 mentions ”Très bien” , 36 mentions ”Bien” et 268 mentions ”Assez Bien”. Les kits qu’ils ont reçu sont notamment composés de téléphones Android et de fournitures scolaires. La gouverneure demande aux lauréats d’opérer un choix judicieux pour un devenir meilleur ”car le Tchad compte sur eux”.

Tchad : 7 syndicats des enseignants rendent hommage à leurs collègues disparus