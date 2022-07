Les délégués des axes des bus de l’université de N’Djamena outillés à mieux canaliser leurs condisciples

Le bureau national de l’Union des étudiants tchadiens (Unet) a organisé un atelier de renforcement des capacités des délégués des axes de bus ce mardi 05 juillet 2022 sur le site d’Ardep-djoumal.

Placé sous le haut patronage du président de l’université de N’Djamena, cet atelier a pour but de renforcer la capacité des délégués des axes de bus de l’université de N’Djamena pour une bonne organisation à la montée et la descente des bus par les étudiants. Pour le président de l’Unet, Mahamat Saleh Ahmat Ali, cette formation vise à outiller les délégués des axes de bus qui vont à leur tour discipliner leurs condisciples pour un comportement responsable dans les bus.

” Tout d’abord, nous bureau national, saluons l’initiative des délégués des axes de bus dans l’organisation et le bon fonctionnement de nos axes des bus. Il faut noter que nous sommes des futurs cadres de notre cher pays le Tchad, nous adoptons quelques fois des comportements irresponsables vis-à-vis de nos semblables. Nous insultons, crachons et faisons des bruits sur notre passage dans le bus et cela ne reflètent pas l’image de nous les étudiants“, déplore-t-il.

Pendant cette journée, ces délégués sont outillés des techniques de gestion d’une association.