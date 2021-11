Les alentours de certaines écoles publiques transformés en dépotoirs

Les établissements scolaires publics doivent être assainis pour permettre aux enfants d’étudier dans un environnement salubre. Malheureusement, si à l’intérieur, la cour et les salles de classes sont rendues propres par les élèves eux-mêmes, aux alentours, les ordures jonchent les lieux. Reportage.

Dame Pauline, comme presque toutes ses voisines du quartier Walia dans le 9ème arrondissement de la capitale, jette ses ordures ménagères juste derrière le mur de l’école primaire, à côté de chez elle. Un endroit devenu un dépotoir. Aucune activité d’hygiène ou d’assainissement n’est faite pour dégager les immondices.

Un peu loin de Walia, à Boutalbagar, un autre quartier de N’Djaména, cette fois-ci dans le 7ème arrondissement, une habitante, Nenodji Betoloum, explique que tout le carré souffre de la mauvaise odeur dégagée par ces détritus. « Nous souffrons des odeurs des ordures déposées derrière l’école. L’odeur nous empêche de rester devant la concession. On ne peut pas respirer l’air pur par ici. Il y a aussi des individus mal intentionnés qui déposent les cadavres des animaux et c’est difficile pour nous. D’autres personnes viennent déféquer à l’air libre derrière l’école », regrette la jeune dame.

Dame Achta Neida Suzanne trouve très incivique le fait de déposer les ordures derrière les murs d’école. « Regardez ! Les alentours de l’école Paris-Congo est transformé en un dépotoir des ordures ménagères. En plus de l’odeur nauséabonde, il se peut qu’on soit exposé à des maladies. Ces déchets déposés ont des effets négatifs sur notre santé. Nous avons tout fait pour empêcher cela, mais en vain. Nous avons eu à mener des démarches auprès du service de l’hygiène et assainissement de notre commune d’arrondissement, mais jusqu’aujourd’hui, il n’y a pas de solution », s’exprime, désolée, dame Achta.

Face à cette situation intenable, dame Achta Neida souhaite que, les services d’hygiène et assainissement prennent leur responsabilité en trouvant une solution à ce phénomène des familles qui déposent leurs déchets ménagers un peu partout, surtout derrière les murs des écoles. « Nous sommes trop exposés aux maladies », estime-t-elle.

Un angle de l’école officielle de Chagoua FDAR dans le 7ème arrondissement de la capitale

Les chefs d’établissements assistent impuissants à cette situation. Le directeur de l’école Chagoua FDAR, Moyalbaye Fréderic, tout en regrettant que les murs d’école soient transformés en dépotoirs, explique cette situation par le fait que les écoles fonctionnent pendant 5 heures par jour. Les établissements scolaires se trouvent, dit-il, au milieu des quartiers. C’est pourquoi, déduit Moyalbaye, les habitants avoisinants, par méconnaissance, déposent les ordures aux alentours de l’école. Lors de la salubrité, souvent nous brûlons les saletés mais les habitants redéposent les ordures sur le même endroit. Ça demande une sensibilisation de cette population pour leur faire savoir que l’école est un lieu sain. Tout le monde est appelé à entretenir les alentours de l’école et non les transformer en un dépotoir », a-t-il souligné

A la commune du 6ème arrondissement, le Maire adjoint Abakar Khamis se dit aussi préoccupé par la situation. « Nous avons eu à faire le constat d’abord dans la commune du 6ème arrondissement dont les écoles sont isolées des habitations. Avant la rentrée scolaire, les jeunes et la commune avaient assaini les alentours des établissements scolaires mais les vieilles habitudes se répètent. Il faut que le cadre soit agréable et assaini pour l’épanouissement de nos enfants. Ceux qui déposent des ordures aux alentours de ces écoles ne savent pas que ce sont leurs enfants qui sont victimes surtout au moment des recréations. J’appelle la population à une prise de conscience parce que ces établissements sont des biens communs donc chacun est appelé à les entretenir », interpelle-t-il.

Le maire Abakar Khamis estime que pour trouver une solution à cette situation, il faut « passer par la sensibilisation ». Toutefois, le maire reconnait que l’absence des dépotoirs publics est à l’origine de cet incivisme. « Nous sommes en pleine capitale et tous les espaces sont lotis donc ce n’est pas facile. Nous sommes en train de construire un centre de transfert des ordures dans la commune du 6ème arrondissement. Ce centre sera opérationnel et les ordures y seront déposées. Il sera mis sur place un mécanisme d’enlèvement régulier et la Mairie s’en chargera pour le dépotoir final », indique-t-il.

Noukamna Dayam, stagiaire