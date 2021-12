Le Bureau exécutif national du Syndicat des enseignants et chercheurs du supérieur (Synecs) se dit surpris par la réaction des étudiants de l’Université de N’Djamena suite à la grève sèche et illimitée lancée par ces derniers depuis lundi 13 décembre.

Le bureau du Synecs informe à travers un communiqué de presse que les institutions universitaires fonctionnent sur la base des textes qui doivent être scrupuleusement appliqués et respecté. “Il y va de l’autorité administrative et académique’’ fait savoir le communiqué du Synecs.

Le Synecs appelle les étudiants à la retenue et au dialogue pour éviter toutes perturbations au niveau du système éducatif qui souffre déjà du symptôme de l’élasticité des années académiques.

Le Synces met en garde le ministère de l’Enseignement supérieur et le Conseil militaire de transition de tout dérapage dans la gestion de cette crise universitaire – « Et appelle ses militants et militantes sur l’ensemble du territoire à rester vigilants afin de parer à toutes décisions incompatibles aux textes en vigueur »