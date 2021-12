Le président de la transition fait un don au Centre d’éducation et de formation pour déficients visuels et voyants

Le Centre d’éducation et de formation pour déficients visuels et voyants ( Cefodev), situé à Walia, dans le 9e arrondissement de N’Djaména, a bénéficie d’un don du président du Conseil militaire de transition (CMT).

Le plaidoyer du promoteur du Cefodev, Beral Mbaikoubou, auprès du président du CMT, le 19 novembre dernier, a porté ses fruits. « C’est avec une attention toute particulière que j’ai reçu aujourd’hui notre compatriote Beral Mbaikoubou, un déficient visuel, venu solliciter de l’appui et de l’accompagnement pour son centre (…) », a posté Mahamat Idriss Deby, au sortir de cette rencontre.

Ce 4 décembre, c’est donc un don composé d’une imprimante braille, de deux ordinateurs, 150 tables-bancs et de vivres qui a été présenté à la presse. « Nous, déficients visuels tchadiens, avions longtemps été oubliés en ce qui concerne notre éducation, notre formation, notre insertion dans la vie active faisant de nous de personnes de second rang et dépendants indéfiniment des autres (…) », a déploré le responsable de ce centre, Noubadoum Rimadoum Mayengar, avant d’exprimer son soulagement face à ce geste posé par le président de la transition.

Aujourd’hui, ajoute-t-il, un aveugle analphabète est livré à la mendicité et sort du « circuit normal ». C’est pourquoi, Noubadoum Rimadoum, demande aux autorités de continuer à soutenir les projets de son centre.

Le Cefodev forme du cours préparatoire à la classe de 3e. Il compte 350 élèves parmi lesquels 30 non-voyants, pris en charge « gratuitement » par le centre.