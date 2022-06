Le lycée Étoile Polaire remporte la compétition “Trophée du lycéen”

Face à l’établissement Ibni Mahadji, le lycée Étoile Polaire a gagné le 11 juin, la compétition dénommée « Trophée du lycéen » sur un score de 19 contre 16 points.

Un trophée vient s’ajouter aux ornements de l’administration du lycée Étoile Polaire. Ce 11 juin, dans la grande salle de l’Office national des médias et de l’audiovisuel (ONAMA), le lycée Étoile Polaire a remporté au bout d’une lutte acharnée, la compétition dénommée « Trophée du lycéen ».

Représenté par 4 élèves, tous de la classe de terminale, l’établissement Étoile Polaire a arraché difficilement le trophée face aux élèves du lycée Ibni Mahadjir sur un score de 19 contre 16 points. La finale a connu 3 phases, et a été jouée sur une durée de 3 heures de temps.

Le principe de la compétition est comme suit: un animateur pose des questions aux finalistes. Il s’agit de répondre aux questions d’ordre littérature, mathématique ou culture générale, mais surtout de trouver la bonne réponse le plus rapidement possible. La première phase a enregistré 8 questions départagées par groupe. Les deux finalistes ont obtenu chacun une note à égalité, 10 partout. La deuxième a été plus décisive. Chaque représentant de son établissement a répondu à une question de l’animateur d’une manière individuelle. Là encore, les finalistes ont fait un match nul, 6 points partout.



C’est la troisième phase qui a départagé les deux établissements. Après une série de deux questions à tour de rôle, le lycée Étoile Polaire a impressionné la salle y compris l’animateur et le jury. Sous des ovations, le jury le déclare meilleur. Il empoche donc 5 ordinateurs portables, 4 routeurs de connexion et 4 cartes sim comprenant des giga de connexion Internet.

Trois ministres étaient présentes dans la salle pour suivre la finale. Ils s’agite des ministres de la femme, de la protection sociale et de la petite enfance, Amina Priscille Longoh, des transports et des infrastructures Fatimé Goukouni Weddey et celle du tourisme, Mounira Hassaballah. « C’est ce genre d’élèves qu’on veut. Quand j’étais élève comme vous je débattais, mais c’était des débats autour de la politique. Tout de même, bravo à vous », a exprimé, Fatimé Goukouni Weddey.



Organisée par l’association Future team Tchad pour promouvoir les valeurs éducatives, l’excellence et surtout le brassage, la compétition « Trophée du lycéen » a enregistré 16 établissements scolaires de N’Djamena. Elle a connu 26 affrontements dont la finale constitue le 27e. Le « Trophée du lycéen » s’est déroulé sur deux mois.



A travers cette compétition, l’association future team ne vise pas un vainqueur selon son coordonnateur, Hassane Moussa Mahamat. « Il n’y a ni vainqueur ni vaincu, le principal vainqueur reste et demeure l’élève que nous voulons », a-t-il indiqué.