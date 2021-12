Le forum des diplômés sans emploi prévu le 11 décembre

Les lauréats professionnels de l’éducation en instance d’intégration à la Fonction publique précisent la date de la tenue de leur forum.

Ce forum auquel d’autres diplômés sans emploi sont conviés est prévu pour le 11 décembre à N’Djaména. C’est par une sortie médiatique ce 5 décembre que la date de cette rencontre est rendue publique. « Ce forum sera sanctionné par des recommandations au gouvernement et à nos partenaires d’une manière générale. Ça va être une occasion de brassage et nous allons nous connaître sur le plan national. Il y a un tas de choses qui se passent et qui ne vont pas dans notre intérêt », indiquait à l’annonce de ce forum, le 14 novembre, le porte-parole des professionnels de l’éducation en instance d’intégration à la Fonction publique, Neuzilka Emmanuel.

Il dit être informé de la mise en place d’une commission chargée du reversement des contractuels scientifiques à la Fonction publique. « Si nous constatons sur l’arrêté, la présence d’un seul individu non contractuel, et sans nous prendre en compte, nous rendrons inhabitable la Fonction publique », avertit Neuzilka Emmanuel, au micro de la radio Arc-en-ciel.