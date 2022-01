L’Association Tagady organise une compétition interuniversitaire et scolaire du 2 au 26 février

Oumar Ali Fadoul, le président de l’Association Tagady pour le développement a fait un point de presse, ce samedi, 29 janvier 2022, à la Maison des médias du Tchad, pour annoncer le lancement de la compétition interuniversitaire et scolaire que son association entend organiser.

C’est une compétition qui va confronter les étudiants des universités et instituts (publics et privés) du Tchad mais aussi les élèves des différents établissements d’enseignement scolaire. Elle commencera du 2 au 26 février.



Cette compétition est un cadre d’expression offert aux élèves et étudiants, selon le président de l’association organisatrice, Oumar Ali Fadoul qui estime que la compétition va emmener les jeunes à s’impliquer dans le processus de la transition de façon pacifique, en exprimant “leurs attentes tout en respectant les points de vue des autres”.



Hormis son caractère éducatif, cette compétition vise à faire comprendre aux jeunes, l’importance et les enjeux du dialogue national inclusif.

Parallèlement, l’Association Tagady souhaite profiter de cette compétition pour doter certains établissements d’enseignement primaire des points d’eau et réhabiliter les bibliothèques du lycée Félix Eboué et lycée de la Liberté.