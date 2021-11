L’ambassade des États-Unis au Tchad honore le Centre Happiness d’apprentissage de l’anglais

Le Centre américain Hapiness a reçu une lettre officielle de reconnaissance de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique au Tchad. Une lettre adressée au Directeur général dudit centre, Abakar Bichara mais également à l’intention de ses enseignants et étudiants.

Cette reconnaissance vise à saluer les différentes actions du Centre Happiness et de son DG depuis plusieurs années, dans la promotion et l’apprentissage de la langue anglaise ainsi que la vulgarisation des cultures et civilisations américaines en République du Tchad.

Cette reconnaissance fait suite à une récente visite de diplomates américaines notamment, de l’ambassadrice des Etats-Unis d’Amérique à l’Union Africaine et celle au Tchad.