L’ACST forme des doctorants dans la rédaction d’un projet de recherche bancable

L’Association des chercheurs en sciences pour la santé (ACST) en collaboration avec les écoles doctorales de l’université de N’Djamena forme une cinquantaine de doctorants dans la rédaction d’un projet de recherche bancable.

L’objectif général de cette séance de formation est d’aider les doctorants à formuler un projet de recherche scientifique rigoureux et éligible à des financements.

Plus spécifiquement, détaille le président de l’ACST, Djelassem Ferdinand, la formation vise trois modules à savoir : définir un thème de recherche et élaborer un projet de recherche bancable, identifier les sources de financement et enfin énumérer les procédures et établir les étapes de recherche des financements. Pour le président de l’ACST, la rédaction d’un projet de recherche qui répond aux normes n’est pas aisée de nos jours. « C’est dans ce sens que nous organisons cette formation pour outiller nos membres à rédiger des projets scientifiques qui répondent aux normes afin de gagner des financements que les bailleurs lancent. »

Ils sont une cinquantaine de doctorants, chercheurs seniors, chercheurs en santé à prendre part à cette formation qui se tient sur deux jours.