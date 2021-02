La plateforme ”Taleta” propose diverses formations pour l’excellence

MESSAGE-‘’Taleta’’ qui signifie talent en langue malgache est une plateforme offrant des services éducatifs avec une équipe dynamique et une approche pédagogique innovante.

Depuis 2018, date de sa mise en place, la plateforme ‘’Taleta’’ ne cesse d’innover. Elle offre des services éducatifs d’excellence basée sur une pédagogie inspirée des meilleurs standards académiques locaux et internationaux.

La plateforme dispose d’un centre d’excellence équipé de conditions pédagogiques et technologiques optimales, une équipe d’intervenants pédagogues et issus de formations prestigieuses et formés sous le label de ”Taleta”.

Prestations et mode de fonctionnement

Un parcours classique de soutien scolaire et d’orientation incluant des cours d’aide aux devoirs et de remise à niveau. Ce parcours s’adresse principalement aux élèves désirant renforcer leurs acquis pédagogiques ou nécessitant un rattrapage. Les cours peuvent se dérouler à domicile ou au sein du centre de la plateforme à un rythme de 4 heures par semaine ;

Un parcours d’excellence intégrant une filière littéraire et une filière scientifique : les élèves auront 20 heures de cours par semaine dans les modules suivants en fonction de leur filière : mathématiques, physique-chimie, SVT, économie, philosophie, littérature, histoire-géographie et culture générale. Ils seront intégrés dans des groupes de travail, encadrés par des enseignants et des conseillers pédagogiques intervenant dans les grandes écoles internationales. L’objectif est de les préparer à l’obtention du baccalauréat avec succès et d’intégrer une grande école internationale ;

Des cours de langues vivantes

Ces cours s’adressent aux jeunes et adultes désirant préparer une certification de langue (Français Langue Étrangère, TOEIC, TOEFL) ou d’apprendre une nouvelle langue vivante. Les cours s’organisent en groupe de 5 apprenants dans le centre d’étude de ”Taleta” ou individuellement à domicile.

Objectifs et cibles

”Taleta” poursuit deux objectifs clés. Elle souhaite d’une part développer des solutions éducatives afin d’appuyer la réussite scolaire, académique et professionnelle des jeunes tchadiens. D’autre part, elle souhaite aider les meilleurs élèves à intégrer de grandes écoles internationales. En effet, très peu d’élèves tchadiens intègrent les écoles de référence internationale, non pas par manque de capacité mais souvent par manque d’encadrement et d’orientation. L’objectif est d’outiller ces élèves à affronter les standards internationaux les plus exigeants.

Modalités d’inscriptions

Le parcours classique et les cours de langues s’organisent tout au long de l’année sur demande. Le parcours d’excellence se déroule chaque année de mars à juin et se fait sur sélection de dossier. Les élèves désirant intégrer ce parcours sont invités à s’inscrire en suivant le lien ci-dessous ou en appelant la plateforme aux numéros indiqués : 63.50.29.34 / 93.53.6739

Taleta.tchad@gmail.com

Immeuble BSIC (1er étage) – Avenue El Nimery

MESSAGE