Koumra : un forum planche sur l’enseignement spécialisé des déficients auditifs et visuels

Un forum sur l’enseignement spécialisé des déficients auditifs et visuels de la province du Mandoul se tient du 20 au 21 août 2021 au CLAC de Koumra. Il est organisé par le Centre d’éducation et de formation des déficients auditifs et visuels (CEFODAV).

La question de l’enseignement spécialisé peine à trouver des réponses appropriées malgré plusieurs luttes menées par les leaders des déficients auditifs et visuels. L’inexistence sur le plan national des structures d’encadrement spécialisé créées pour appuyer l’État en est un exemple.

Les pesanteurs socio-coutumières agissant sur cette couche limitent leur engagement dans le domaine de l’éducation scolaire, pis leur réinsertion socioéconomique à travers les activités génératrices de revenus. La formation professionnelle et l’autonomie des déficients dans le Mandoul sont des sujets qui méritent d’être étudiés. Car, “les handicapés sont cruellement privés de l’éducation scolaire faute d’accompagnement”, reconnait le coordonnateur du CEFODAV, Alain Dingamnayal.



La gouverneure Diamra Betolngar, dans ses propos de lancement de ce forum, salue l’initiative du CEFODAV à l’endroit des personnes handicapées, des associations et des chefs d’établissements scolaires.

Cela contribuera, selon elle, à la recherche des solutions aux problèmes que vit cette catégorie sociale. Elle rassure le CEFODAV de ses soutiens multiformes pour accompagner cette association dans toutes ses actions et promet transmettre à qui de droit toutes les recommandations issues de ce forum pour permettre d’alléger la situation des personnes handicapées.



Ce forum contribuera à :