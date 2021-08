Koumra : la gouverneure a lancé les épreuves du bac au centre n°1 du lycée moderne

2942 candidats répartis dans 5 centres de la province du Mandoul (2 à Koumra, les autres sont Bedjondo, Goundi et Moissala), ont abordé les épreuves écrites du baccalauréat ce lundi 2 août.

Pour le délégué de l’Education nationale, Ahmat Ouda Nour, le bac de cette année se déroule dans un contexte lié au covid-19. Il a demandé aux candidats d’être calmes, sereins et confiants, afin de bien aborder les épreuves sans panique. Les épreuves seront alternées par série.

Les présidents des deux centres de Koumra, Abba Bah Pongsoumouna et Abakar Ouba Mahamat disent que la particularité de ce bac c’est la création de la commission vérification des identités pour déceler et contrecarrer les mercenaires.

Mme la gouverneure Diamra Betolngar, lançant officiellement la composition, demande aux candidats de garder leur sang-froid et de ne pas tricher. Faire confiance à sa tête et ne pas se précipiter à remettre les copies sont les conseils de la gouverneure avant d’ouvrir la première épreuve, distribuer les sujets aux candidats et leur souhaiter bonne chance.