Interview : le directeur général du Centre national des Curricula s’exprime au sujet de nouveaux manuels scolaires ”Edition Etoile”

L’instauration de nouveaux manuels scolaires Edition Etoile (CE et CM) de l’enseignement primaire par le ministère de l’Education et de la Promotion civique à travers le CNC est diversement apprécié par les acteurs du système éducatif. Si les contenus de cette Édition correspondent aux réalités du pays, ils sont décriés pour la légèreté de leur style par beaucoup d’enseignants. Tchadinfos a interrogé le DG du Centre national des curricula (CNC) Dr Aboubakar Ali Koreï sur le sujet.

Quel est le manuel scolaire que le Centre national de Curricula préconise aux enseignants de l’enseignement primaire ?

Pour la rentrée 2021-2022, nous préconisons les manuels “Edition Etoile”. Ces manuels sont recommandés parce qu’ils sont conçus et édités par le CNC et une quantité suffisante a été distribuée dans tout le pays. C’est pour cette raison que les autorités en charge de l’éducation ont jugé nécessaire de remplacer le manuel Champion par Etoile que nous produisons localement. Puisqu’en 2004, le ministère de l’Education a adopté le manuel Champion en français et Iqura en arabe en attendant que le CNC élabore le curriculum national et produise ses propres manuels qui s’appellent “Etoile”. Nous souhaitons que les enseignants enseignent les leçons de ces manuels. En plus, nous avons mis des guides pédagogiques à la disposition des enseignants.

Qu’est ce qui empêche les enseignants de faire usage de ces manuels ?

La distribution de ces manuels a commencé en mars 2021 et les feedbacks (observations) des enseignants qui devraient nous parvenir concernant ce manuel, nécessitent un temps, au moins une année scolaire. Au moment venu, nous devons recevoir des observations et des remarques de manières écrites et officielles par des enseignants ou par les directions des écoles ou même par les parents d’élèves pour nous proposer les points qui nécessitent des révisions, des ajustements, des suppressions ou des remplacements.

Il est donc très tôt pour faire des jugements là-dessus. Nous attendons la rentrée 2022-2023 pour procéder aux réajustements. Chaque fois que nous recevons des observations sérieuses, nous l’intégrons dans la nouvelle édition. Elles sont les bienvenues !

On dit souvent que la conception d’un manuel scolaire prend en compte et répond aux besoins des élèves, enseignants et parents. Est-ce vraiment le cas pour l’édition Etoile ?

Effectivement. Le manuel édition Etoile correspond aux réalités socio-culturelles du Tchad. C’est dire que toutes les représentations utilisées dans ce manuel sont à l’image de la culture, de la géographie, de la société tchadienne. Un curriculum doit refléter les réalités d’une nation dans le passé, présent et les perspectives.

Dans le manuel Etoile, les images, les noms des villes, des villages, les personnages qui y figurent sont du Tchad . Nous avons essayé de faire des efforts pour que ce manuel représente à peu près nos réalités socio-culturelles, car c’est par les écoles d’aujourd’hui qu’on prépare les citoyens de demain.

Maintenant, en parlant des besoins des enseignants, je pense que ces derniers ont beaucoup de besoins pour bien mener leurs nobles et difficiles missions. A part l’estime et le respect que nous leur devons, Ils ont besoin d’une formation permanente pendant les cours ou à la fin de chaque année scolaire sur les nouveaux curricula, les nouveaux aspects pédagogiques… puisque les nouveaux curricula tchadiens sont fondés sur une approche qui s’appelle Approche par Compétence (APC). C’est une approche nouvelle et très importante qui place les élèves au centre du processus d’enseignement apprentissage. Il s’agit de la pédagogie active, une nouvelle version pédagogique qui facilite la transmission des savoirs entre tous les acteurs. Elle correspond largement à certaines situations de l’heure. Son appropriation nécessite une formation des enseignants. Et la formation des enseignants est un autre volet, et je crois que le ministère de l’Education et de la Promotion civique est en train de faire tout pour élaborer avec les partenaires des projets des formations des enseignants sur les nouveaux curricula.

Lire aussi…Le choix du manuel ‘’Etoile’’ par le ministère de l’Education fait polémique

Comment se fait la distribution des manuels dans les établissements ?

Depuis le mois de mars 2021, nous avons acheminé les manuels dans les 23 provinces du Tchad. Chaque province a eu sa part, délégation par délégation et école par école. Les bordereaux de réception sont même retournés chez notre partenaire, l’Unicef. Normalement, ces manuels doivent dans être déjà dans les mains des élèves.