Guéra : la préparation du pré-sommet de Paris sur l’éducation au centre d’un atelier à Mongo

Un atelier sur l’éducation s’ouvre ce 22 juin 2022 à Mongo. Cet atelier qui réunit les chefs des différents services déconcentrés de l’Etat s’inscrit dans le cadre de la préparation du pré-sommet de la 77ème Assemblée générale des Nations-Unies sur la transformation de l’éducation qui aura lieu le 27 juin 2022 à Paris en France.

Dans son propos, Valery Ngarkoh, Chargé de Programme Education-UNICEF a souligné que le système éducatif a pris un coup depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19 et qu’il faut trouver d’autres stratégies pour s’adapter au contexte sanitaire. Il situe que durant cet atelier, les acteurs du système éducatif vont échanger sur le devenir de l’éducation, centrer les réflexions pour permettre de dégager les nouvelles perspectives.

Lançant officiellement cet atelier, le gouverneur de la province du Guéra, Sougour Mahamat Galma, a souhaité aux hôtes venus de N’Djaména et des provinces du Batha et du Salamat, la cordiale bienvenue et un paisible séjour dans la province du Guéra.

Pour lui, il n’est un secret pour personne que le système éducatif tchadien en général et celui des provinces du Batha, Guéra et Salamat en particulier sont confrontés à de multiples contraintes tant économiques, sociales que structurelles.

Ces contraintes sont aggravées, selon le gouverneur, par d’autres fléaux comme la pandémie de COVID – 19 qui ont perturbé le déroulement des deux dernières années, entrainant des conséquences sur les apprentissages, et la qualité de l’offre des services éducatifs aux niveaux scolaires et universitaires.

Bechir Badjoury Abbanou, correspondant à Mongo