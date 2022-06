Guéra: bientôt un CEG à Tchalo Zoudou

Le gouverneur de la province du Guéra, Sougour Mahamat Galma, a présidé ce samedi 11 juin la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction du Collège d’enseignement général (CEG) de Tchalo Zoudou, un village situé à environ une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Mongo.

Bientôt les élèves de Tchalo Zoudou n’auront plus à se déplacer sur de longues distances pour s’inscrire au collège d’enseignement général (CEG). Sur initiative du groupe Sinta Djalonté Kouang, un collège va être implanté dans cette localité située à une vingtaine de kilomètre de Mongo. La cérémonie de la pose de la première pierre s’est déroulée ce samedi 11 juin en présence des autorités administratives, civiles et militaires et un nombre important d’invités de Tchalo Zoudou.

Dans son mot d’ouverture, le représentant du sultan de Dangleat Est, Djibrine Dokony Adiker, a indiqué que sa communauté entend relever les défis dans le cadre du développement. Raison pour laquelle le groupe Sinta Djalonté Kouang s’est manifesté pour améliorer les conditions d’études des élèves de cette contrée.

La déléguée à l’Education nationale du Guera, Halimé Djadi, s’est réjoui de l’initiative du groupe Sinta Djalonté Kouang. Car, pour elle, cette initiative montre à suffisance que la population est soucieuse du devenir de la localité. Elle a appelé les partenaires à emboîter le pas afin d’atteindre les objectifs fixés.

“Il convient de vous rappeler que les infrastructures scolaires constituent l’un des éléments essentiels qui comptent sur l’échiquier des conditions pour atteindre les objectifs des millénaires du développement“, a-t-elle indiqué.

Le gouverneur de la province du Guera, Sougour Mahamat Galma, en procédant à la pose de la première pierre, a, lui aussi, salué l’initiative de la communauté de Tchalo Zoudou. Pour lui, cette initiative montre la solidarité, l’amour et l’union de Tchalo Zoudou.

Bechir Badjoury Abbanou, correspondant dans le Guéra