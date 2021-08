Enseignement supérieur : la ministre Lydie Beassemda dans le collimateur des étudiants

Le bureau national de l’Union nationale des étudiants tchadiens (UNET) se dit préoccupé par le climat ”malsain” qui prévaut au ministère de l’Enseignement supérieur depuis la nomination de Lydie Beassemda.

C’est à travers un communiqué signé par le porte-parole de l’UNET, Mathias Dourang Debeng que les étudiants expriment leur indignation par rapport à la gestion de leur ministère de tutelle. « Depuis la nomination de Lydie Beassemda à la tête du département de l’enseignement supérieur, un climat de méfiance et de non collaboration s’est instauré », écrit-il. Cela s’explique par les suspensions en “cascade” du directeur général adjoint du ministère, du directeur de cabinet ainsi que le DG et DGA du Centre national des oeuvres universitaires, peut-on lire dans le document.

Le communiqué de poursuivre que depuis lors, la ministre a confié la gestion du ministre, c’est-à-dire les attributions régaliennes de l’Etat aux agents – “extérieurs qu’elle a infiltrés pour l’aider à accomplir sa mission puisqu’elle ne fait pas confiance aux responsables dudit ministère’’.

L’Union nationale des étudiants tchadiens (UNET) avant d’aller en congé dit avoir déposé des doléances liées au transport et à la restauration – “mais si jamais ces doléances ne sont pas prises en compte avant la reprise prévue pour septembre, seul le ministère serait pris pour responsable de tout ce qui adviendra’’, indique le communiqué.

« De tout ce qui précède, l’UNET se désengage de toute perturbation à l’ordre public si jamais Mme la ministre gère cette affaire avec légèreté », mettent-il en garde.