Enième manifestation des étudiants en médecine de l’université Adam Barka d’Abéché, 5 étudiants arrêtés

Les étudiants de la faculté de médecine de l’Université Adam Barka d’Abéché (UNABA) ont manifesté ce vendredi 28 janvier devant le ministère des Finances et du Budget. Ils sont dispersés pour la énième fois par la Police.

“On était dispersé hier à coup de gaz lacrymogène. Aujourd’hui 28 janvier, nous sommes à nouveau devant le ministère de Finances pour manifester notre mécontentement”, a souligné un étudiant.

La Police, elle non plus, ne se fait prier. Elle est intervenue pour disperser les manifestants à coups de chicotte et de gaz lacrymogène.

Ces étudiants revendiquent 33 mois d’arriérés de bourse. Ils manifestent depuis novembre 2021 pour entrer dans leur droit. Selon un étudiant, cinq (5) des leurs sont arrêtés.