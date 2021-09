Effectivité de la rentrée administrative dans certains établissements scolaires

La rentrée administrative 2021-2022 a été lancée par le ministre de l’Education nationale et de la Promotion civique le 14 septembre. Elle est effective dans certains établissements scolaires de N’Djaména.

La rentrée administrative est une étape qui prépare la rentrée scolaire fixée pour le 1er octobre. Avec ce retour, les responsables des établissements s’activent pour accueillir les élèves dans le délai.

A Atrone, dans le 7e arrondissement de N’Djaména, le proviseur du lycée scientifique Thalès, Yawé Guelandi, a repris du service aux premières heures du jour. Il s’en explique. « La rentrée administrative est déjà déclarée par le ministre de l’Education nationale et de la Promotion civique. A notre niveau, nous devons nous préparer pour cela. Nous sommes aujourd’hui le 15 septembre, tout est mis sur place pour que la rentrée ait lieu le 1er octobre », rassure-t-il.

Il ajoute qu’ « au sein du lycée il y a 2 équipes qui sont mises sur pied pour préparer les tables-bancs et une autre d’équiper la direction avec certains documents pour pallier nos manquements. Je dirai que tout est sur la bonne voie pour la rentrée scolaire qui s’annonce à grand pas. Voilà un peu ce que nous avons eu à faire ».

Le proviseur du lycée littéraire d’Atrone, Yacoub Zagolo Yacoub, indique pour sa part que la rentrée administrative a été anticipée. « Comme d’habitude, le 15 septembre, le corps enseignant se retrouve pour s’organiser. Bien avant la déclaration du ministre, nous avons tenu une réunion au sein dudit lycée pour confectionner l’emploi du temps avec les chefs de département ainsi que le censeur. Maintenant, nous sommes à la deuxième phase qui a pour but de dresser la liste des élèves », dit-il.

«Nous avons mis sur place deux équipes qui se chargent des inscriptions et préparent les salles de classe, tables-bancs et les tableaux. La rentrée pédagogique est fixée pour le 1er octobre. Dieu merci nous sommes tous présents et tout marchera dans de bonnes conditions. Je ne souhaiterais jamais qu’il y ait une grève mais je veux à ce que l’année scolaire 2021-2022 soit bonne pour nous et nos élèves », espère le proviseur Yacoub Zagolo Yacoub.

Noukamna Dayam, stagiaire