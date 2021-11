Education : voici les prix que les meilleurs bacheliers de 2021 ont reçus

La cérémonie de la 15e édition du prix d’excellence des meilleurs bacheliers s’est déroulée, ce vendredi 26 novembre, au Palais du 15 janvier, en présence de la ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation.

C’est dans une ambiance purement scolaire, agrémentée de mouvements bruyants que la cérémonie s’est déroulée. Sur un total de 5 884 lauréats admis au baccalauréat session de 2021 avec mention, ce sont 100 lauréats qui sont déclarés meilleurs bacheliers. Parmi ces derniers, il y a 81 garçons et 19 filles. C’est en leur honneur que la cérémonie a été organisée.

Ces lauréats ont reçu chacun, un ordinateur portable, une carte bancaire prépayée. En plus de cela, le meilleur des meilleurs bacheliers de l’année 2021 (mention excellent) et la meilleure bachelière (mention très bien) ont reçu un chèque d’une valeur d’un million de francs CFA chacun. « L’attribution de ces prix d’excellence est l’expression de notre détermination à accorder à la jeunesse la place qu’elle mérite, sur la base de la réputation », a déclaré Lydie Beassemda, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation.

Ce « prix d’excellence offre une occasion exceptionnelle pour retracer les parcours de performance susceptible de garantir le savoir et les connaissances, le savoir-être, le savoir-faire, la paix, l’unité, la démocratie et le développement », a-t-elle souligné.

Pour Mamadou Gana Boukar, secrétaire d’Etat à l’Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique à l’Innovation, cette cérémonie a une portée symbolique car « elle traduit la place que l’éducation occupe dans nos esprits ».

La particularité de cette cérémonie d’excellence est marquée par la remise d’un prix à une meilleure bachelière malvoyante.