Éducation : un collectif d’organisation essaie une nouvelle approche pour assainir le milieu scolaire

La question de la paix et du vivre-ensemble en milieu scolaire a fait l’objet d’une conférence débat entre élèves, enseignants et administrateurs scolaires, ce vendredi 7 janvier 2022 au Centre d’étude pour la formation et le développement (CEFOD).

Cette conférence-débat est une initiative du collectif des organisations pour la paix et le développement durable au Tchad en partenariat avec le ministère de l’Education nationale et de la promotion civique. C’est une nouvelle approche que ces deux partenaires tentent de mettre en place pour l’assainissement du milieu scolaire qui ne cesse d’enregistrer des cas de violences.

Rien qu’au début de l’année scolaire 2021-2022, plusieurs cas d’agressions sur les enseignants et sur les élèves ont été enregistrés dans le pays. L’un de ces cas à entrainé la mort d’un surveillant.

En organisant cette conférence sur la culture de la paix et du vivre-ensemble en milieu scolaire, avec une approche qui implique les différents acteurs de l’école, à savoir les élèves, les enseignants et les administrateurs scolaires, le collectif des organisations pour la paix et le développement durable au Tchad et le ministère de l’Education nationale veulent sortir du carcan des simples discours pour toucher le véritable problème et surtout écouter les expériences des uns et des autres pour rendre efficaces leurs actions, afin de réduire le phénomène des violences en milieu scolaire.

Ce fut l’occasion pour les conférenciers, issus tous deux du ministère de l’Education nationale, de mettre à nu les causes majeures du conflit en milieu scolaire et de dégager quelques pistes de solutions à ce problème.

Mais cela n’est pas suffisant pour les organisateurs de ce cadre d’échange intergénérationnel. Ils projettent de multiplier des actions de ce genre pour impacter un nombre suffisant de personnes. C’est pourquoi Dimougna Salzabo, le coordonnateur du collectif des organisations pour la paix et le développement durable au Tchad de charger les participants à cette conférence débat d’une mission : s’organiser par groupe dans les établissements d’enseignement scolaire pour mieux travailler en conséquence.

A savoir, à la fin de cette conférence débat qui a duré exactement deux heures, des numéros whatsapp des participants ont été enregistrés pour créer un cadre d’échange virtuel.