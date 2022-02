Éducation : l’ONECS lance le concours de médecine de l’université d’Abéché

Par un communiqué, l’Office national des examens et concours du supérieur (ONECS) informe de l’ouverture du concours d’entrée en première année de la Faculté des sciences de la Santé de l’université Adam Barka d’Abéché.

Les filières concernées sont :

-Médecine

-Biomédicale

-Pharmacie

Les candidats, qui doivent avoir 24 ans au plus et avoir le baccalauréat série C et D, ont jusqu’au 17 février pour déposer leurs dossiers dans les centres d’Abéché, N’Djamena et Moundou. Le concours quant à lui aura lieu le 20 février.