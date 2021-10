Education : l’ONECS lance des concours d’entrée à l’Ecole normale supérieure d’Abéché et à la faculté de médecine de N’Djamena

A travers des communiqués officiels, l’Office national des examens et concours du supérieur (ONECS) informe de l’ouverture des concours pour la faculté de médecine de l’université de N’Djamena et l’Ecole nationale supérieure (ENS) d’Abéché.

Pour le concours d’entrée à l’ENS d’Abéché, les centres de concours sont Abéché, N’Djamena et Moundou. Les candidats qui doivent être âgés de 24 ans au plus ont jusqu’au 24 novembre pour déposer leurs dossiers dans les trois centres de concours.

Pour ce qui est de la faculté de médecine, il y a deux concours. D’abord celui d’entrée en première année au cycle de Licence pour les filières :

soins obstétricaux ;

nutrition ;

biologie médicale ;

anesthésie ;

ophtalmologie.

La date de clôture des dossiers est fixée au 17 novembre pour les candidats de 24 ans au plus et détenteurs du baccalauréat série C et D. Les centres de composition sont N’Djamena, Moundou et Abéché.

L’autre concours concerne la médecine et la pharmacie. Les dossiers sont déposés jusqu’au 11 novembre à N’Djamena, Moundou et Abéché. Les candidats, âgés de 24 ans au plus doivent être détenteurs du baccalauréat série C et D.

Lire aussi : Tchad : environ 7500 candidats composent les concours d’entrée à l’ENA