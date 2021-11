Education : l’ONECS annonce des concours d’entrée à l’école normale supérieure de Bongor

Par un communiqué officiel, l’Office national des examens et concours du supérieur (ONECS) informe d’un concours d’entrée en première année de l’école normale supérieure (ENS) de Bongor au titre de l’année académique 2021-2022. Les candidats qui devraient être âgés de 24 ans au plus ont jusqu’au 30 novembre pour déposer leurs dossiers à l’ONECS à N’Djamena, à l’ENS de Bongor ou encore au rectorat de l’université de Moundou.

Pour ce concours qui aura lieu le 5 décembre, les filières retenues sont :

français

histoire (français et arable)

géographie

mathématiques

physique-chimie

sciences de la vie et de la terre

Par un autre communiqué, l’ONECS annonce aussi un concours interne pour la même école pour les instituteurs et titulaires du certificat d’aptitude professionnelle ayant 57 ans au plus et ayant accompli cinq années de service dans le grade après la titularisation ou la confirmation. Les candidats ont également jusqu’au 30 novembre pour déposer les dossiers pour ce concours qui aura lieu le 5 décembre.