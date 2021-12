Éducation : les enseignants scientifiques contractuels menacent de ne pas reprendre les cours en janvier

Dans un communiqué de presse du 29 décembre, l’Amicale des enseignants scientifiques contractuels dénonce la “mauvaise volonté” du gouvernement à respecter le pacte social conclu avec les partenaires sociaux le 4 octobre dernier.

Selon le communiqué, ce pacte prévoyait le payement des arriérés de salaires à 50 % en octobre et 50 % en décembre 2021 et la finalisation du reversement à la Fonction publique des enseignants scientifiques contractuels au plus tard décembre 2021.

Il apparait qu’aucune de ces revendications n’est traduite en acte. « Voilà que nous sommes à la fin du mois de décembre et malgré les multiples préavis donnés, aucune de ces revendications n’est traduite en acte. Des propositions ont été faites pour éponger les arriérés de salaires notamment le payement graduel des arriérés depuis notre prise de fonction en octobre 2019, mais chose balayée d’un revers de main par les autorités », écrit le porte-parole de l’Amicale des enseignants scientifiques contractuels.

L’Amicale déplore l’attitude des syndicats depuis qu’ils ont signé le pacte social avec le gouvernement. Pour eux, les syndicats devraient être au-devant de la chose mais qui, par la signature de ce pacte, semblent faire un “jeu de tontine” avec le gouvernement. Maintenant, « nous ne pouvons le supporter car notre souffrance n’a que trop duré et que cela doit s’arrêter. Si le gouvernement entend aller au dialogue, il doit songer à apaiser les cœurs meurtris d’injustice et tenir à ses engagements afin de préserver la paix sociale », propose l’Amicale.

L’Amicale donne une dernière chance au gouvernement pour signer l’arrêté de reversement à la Fonction publique et de payer les arriérés de salaire. “Un délai de 72 heures pour satisfaire ces conditions sine qua non pour la reprise des cours en janvier 2022”, tonne-t-il. Après ce délai, “seule la lutte libère”, avertit l’Amicale.