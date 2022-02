Education : les enseignants en grève de trois jours

Les membres de la section provincial de N’Djamena du Syndicat des enseignants du Tchad (SET) sont en grève. Ce mardi matin, les élèves des établissements publics rebroussent chemin.

Par un communiqué, le bureau provincial du SET de la capitale indique que cet arrêt de travail de trois jours, allant du mardi 22 au jeudi 24 février 2022 fait suite au non-respect des termes du pacte social signé en octobre 2021 par le gouvernement.

Les enseignants réclament notamment le paiement des arriérés des jetons de présence des membres de la Commission administrative et paritaire (CAP), des arriérés des salaires des nouveaux intégrés. Ils revendiquent aussi la régularisation des frais de transport de 2016, 2017, 2018 et 2019 pour les omis ainsi que les situations salariale et administrative des professeurs scientifiques.