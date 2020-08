Education: le Tchad crée un centre d’examen dans un camp de réfugié

Le Tchad crée un centre d’examen du baccalauréat dans un camp de réfugiés. Ce centre est le premier du genre dans le pays.

Pour la première fois, le Tchad crée un centre d’examen du baccalauréat dans un camp de réfugiés. Le centre en question se trouve au camp de Farchana, département d’Assongha, province du Ouaddaï.

Ce centre accueille les candidats tchadiens et réfugiés vivant dans la localité. La création de ce centre est le fruit d’une collaboration entre le Haut-commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (HCR) et le gouvernement tchadien par le truchement de l’Office National des Examens et Concours du Supérieur (Onecs).

A savoir, vaste de 1284 000km2, le Tchad est l’un des rares pays qui accueille un grand nombre des refugiés sur son territoire.