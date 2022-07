Éducation : le complexe scolaire Académie royale prime ses meilleurs élèves

67 meilleurs élèves de l’école Académie royale ont été récompensés le 1er juillet par la direction de ladite école lors de la 6e édition du « prix de l’excellence pour chacun ». Parmi eux, figurent 48 filles dont la meilleure de l’établissement qui totalise une moyenne de 17,98 sur 20.

Le complexe scolaire Académie royale a primé ses meilleurs élèves. Il a organisé la 6e édition du « Prix de l’excellence pour chacun » pour récompenser les meilleurs (les 1ers et 2e des classes) du primaire au secondaire de l’année 2021-2022.

Ils sont au total 67 élèves à recevoir différents prix sur 681 inscrits à l’Académie royale pour l’année 2021-2022. Parmi eux, on compte 48 filles. « Comme les années antérieures, l’intelligence se conjugue au féminin car les filles tiennent la tête du peloton. Sur les premiers de 22 classes de l’élémentaire et du collège, nous comptons 17 filles », a déclaré le directeur général de ladite école, Iyakba Serge Ouambi.

La meilleure de tout l’établissement

Parmi les 67 élèves primés, une fille est arrivée en tête de tout l’établissement. Il s’agit d’Achta Mahamat Alamine Bourma Treye, élève en classe de 6e avec une moyenne de 17,98 sur 20. « L’année dernière, elle fut première de sa classe et du primaire. Ayant bénéficié d’un saut de classe, elle a été inscrite cette année en classe de 6eme. À la fin du 3e trimestre, elle totalise une moyenne de 17,98 sur 20 et occupe le premier rang de sa classe et du collège et tout le secondaire », a indiqué Serge Ouambi.

Elle empoche une tablette portable et a reçu des félicitations des parents et autorités. « Ici les filles imposent le respect aux garçons et je m’en réjoui énormément. Comment ne pas se réjouir quand sur les 10 premiers, 7 sont les filles soit un pourcentage de 70%. Ce n’est pas la guerre de 30%. Nous en tant que femmes, ne sommes pas là pour la guerre de 30% pour la parité. Si la parité est appliquée, on sera au-delà même car ça a été prouvé par les élèves de cet établissement. Vous êtes la preuve que la femme est capable de plusieurs choses si on lui donne l’occasion et les conditions favorables », s’est exprimée la ministre de la femme, de la famille et de la petite enfance, Amina Priscille Longoh.

La cérémonie du prix d’excellence marque la fin d’année scolaire à l’Académie royale. Elle permet de mettre en lumière les efforts consentis par les élèves toute une année durant. Selon la présidente du comité d’organisation, Sarra Ismaïl Guiré, « l’objectif est de créer une saine émulation entre les élèves et ainsi relever le niveau de chacun d’eux. Cela permet aussi de maintenir la qualité au plus haut niveau de l’enseignement ».

La cérémonie a vu la participation des autorités de transition notamment la ministre de la femme, de la famille et de protection de la petite enfance Amina Priscille Longoh, celui de l’élevage et des productions animales Abderahim Awatt Atteïb et le directeur de cabinet adjoint du président du Conseil Militaire de transition, Abdelbasset Garboa.