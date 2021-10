Education : le chef de l’Etat reçoit ses anciens enseignants

Le Tchad à l’instar des autres pays de la planète a célébré ce 5 octobre 2021, la journée mondiale des enseignants. La célébration cette année est particulière. Le chef de l’Etat, le général de Corps d’Armée Mahamat Idriss Déby Itno, a décidé d’ouvrir sa porte à ses anciens encadreurs.

Quelques enseignants encore vivants du président de la République ont eu l’occasion de discuter avec leur ancien élève. Il s’agit de Dr Ali waido, professeur de philosophie, Youssouf, professeur d’arabe du PCMT pendant 5ans et de Maria Guillart dite Madame Haroun, professeure d’espagnol au lycée montaigne.

Dans une ambiance de convivialité le président du Conseil Militaire de Transition a tenu à exprimer toute sa reconnaissance à ces hommes et femmes qui consacrent leur précieux temps à distiller la connaissance. Visiblement très touché par la présence de ses enseignants éducateurs, il déclare : « je suis particulièrement ému et profondément reconnaissant de me trouver aujourd’hui devant mes propres enseignants qui m’ont tout donné ».

Au-delà de ses propres anciens enseignants, le chef de l’Etat souligne la contribution très importante des Hommes de craies pour l’émergence de notre pays. « C’est l’occasion de vous adresser mes remerciements de cœur et à travers vous, à tous les enseignants de notre cher et beau pays dont l’apport au développement du pays n’est plus à démontrer », se félicite-t-il.

Dans un court message adressé aux enseignants, le président de la République qualifie les enseignants « d’une bougie qui se brûle pour donner de la lumière ». « Bravant les conditions difficiles, l’enseignant propage le savoir – et donc la lumière. Une parlante comparaison qui met en exergue toute la noblesse de votre métier mais aussi tout le sacrifice inhérent à votre mission de transmission du savoir », précise le président du Conseil Militaire de Transition.

Selon lui, les enseignants contribuent à construire les nations, souvent au prix des sacrifices énormes. « Ils apportent aux enfants, aux jeunes et aux adultes les connaissances et les compétences qui leur sont nécessaires pour réaliser leur potentiel. C’est pourquoi nous devons investir en eux et à leur accorder le soutien nécessaire, afin que chaque élève puisse se former auprès d’un enseignant soutenu », assure le général de Corps d’Armée Mahamat Idriss Déby Itno.

Il rassure que le Gouvernement est conscient des défis auxquels fait face le secteur de l’éducation qui constitue un pilier essentiel de l’émergence du pays. D’après le chef de l’Etat, ces défis sont aujourd’hui nombreux compte tenu du contexte politique, économique, sécuritaire et sanitaire que traverse notre pays. « Ensemble, nous devons affronter tous ces challenges pour garantir aux générations actuelles et futures un enseignement de qualité qui passe nécessairement par un enseignant appuyé et par des conditions idoines d’enseignement », appelle le chef de l’Etat.

Sans vous promettre des monts et des merveilles, s’engage-t-il, « nous remplirons notre devoir avec les moyens dont nous disposons ».

Pour rappel, l’édition 2021, de la journée mondiale des enseignants, est placée sous le thème : « Les enseignants au cœur de la relance de l’éducation ».