Chari-Baguirmi: ouverture d’un forum sur le système éducatif

Un forum d’échanges sur le système éducatif dans la province du Chari-Baguirmi est lancé ce vendredi, 24 septembre 2021, dans la capitale provinciale, Massenya. Autorités en charge de l’éducation et partenaires examineront au cours de ce forum les problèmes du système éducatif de ladite province.

L’organisation d’un forum sur le système éducatif dans la province du Chari-Baguirmi à la veille de la rentrée scolaire 2021-2022 est plein de sens.

Ce sont plus de 150 participants qui passent au crible le système éducatif de cette province. Ceci dans le souci de relever le niveau du taux de scolarisation dans le Chari-Baguirmi.

« C’est donc une occasion en or pour faire l’état des lieux du secteur et y apporter des solutions idoines. C’est le lieu de faire une analyse sans complaisance du système éducatif dans notre province pour identifier les goulots d’étranglement qui entravent son bon fonctionnement dans notre province et y remédier », souligne le gouverneur de la province, Gayang Souaré.

Les résultats attendus de ce forum d’échanges sur le système éducatif visent à redéployer sur l’ensemble de la province les enseignants; mettre en place des stratégies pour scolariser davantage les enfants et surtout relevé le taux de scolarisation à 60%.

Le gouverneur de la province du Chari-Baguirmi a demandé à chacun de s’impliquer dans la sensibilisation de porte à porte, de ferrique en ferrique, de village en village…pour une prise de conscience des parents qui hésitent à envoyer leurs enfants à l’école.

« Si nous voulons que nos efforts aboutissent à la construction d’un monde meilleur, plus pacifique et équitable dans notre province et surtout le département du Chari Baguirmi, nous devons faire de sorte que les salles de classes soient remplies d’enfants », conclut le gouverneur.