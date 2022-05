Challenge enfants : 20 candidats récompensés

20 candidats ont été récompensés à la clôture de la 2e édition du festival scolaire dénommé “Challenge enfants” le samedi 21 mai à N’Djamena.

Lancée le 5 mars 2022, la 2e édition du festival scolaire “Challenge enfants” a baissé ses rideaux ce samedi 21 mai.

Placé sous le thème “Ni dorou afia” (On veut la paix), le festival a pour objectif principal de développer et stimuler les talents culturels des enfants pour les booster à l’excellence scolaire, afin de promouvoir les valeurs qui respectent les droits de l’homme et de paix. Challenge enfants est dédié aux élèves du primaire et du secondaire des établissements de la ville de N’Djamena.

10 rubriques ont animé la compétition : voice challenge, slam, poésie, lecture, dictée, culture générale, danses moderne et traditionnelle, message de paix, récitation, miss et master challenge. En tout, 18 établissements de la ville de N’Djamena ont participé.

A la clôture du festival ce samedi, le jury a proclamé les résultats des compétitions. Sos village d’enfants a remporté le premier prix primaire avec une moyenne de 17,66 secondé du centre Cornelia Corneli avec 16,33. Le lycée technique industriel du cycle secondaire arrache la première place avec une moyenne de 18,66 suivi de du lycée les Frères Polycarpe avec 18. Ils sont 20 représentants des établissements à bénéficier de la médaille challenge enfants et divers cadeaux offerts par les partenaires

Ngueneloum Blague, promoteur dudit festival, a indiqué que ce festival a été une manière de prouver au monde que le Tchad existe et est capable de faire tant de choses comme les autres pays. Il s’est réjoui de sa bonne organisation et remercie les partenaires qui l’ont aidé à tenir cette 2e édition.