Bourse de Cuba : La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 23 novembre 2020 à 15h30

Le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a lancé un appel à candidature à l’intention des bacheliers de 2019 et 2020 pour la sélection des candidats à la formation en médecine et sciences paramédicales à Cuba.

Conformément aux instructions de la ‘’très haute hiérarchie’’, le processus de sélection des candidats est confié à une commission technique mise en place par un arrêté du ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Sont éligibles les candidats titulaires du baccalauréat scientifique (série C et C arabe, série D et D arabe), âgé de 23 ans au plus à la date de la sélection.

Le nombre de place est fixé à :

100 pour la médecine dont 25 places accordées à la médecine militaire ;

50 places pour les sciences paramédicales.

Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :

Une demande manuscrite adressée à Monsieur le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation précisant clairement la filière choisie (médecine ou sciences paramédicales) ;

Une copie certifiée conforme d’acte de naissance ;

Une copie authentifiée du baccalauréat et du relevé de notes ;

Les dossiers de candidature doivent être déposés à la direction des bourses du Centre National des Œuvres Universitaires sise à l’Ecole Normale Supérieure. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 23 novembre 2020 à 15h30.