BEF 2022 : plus de 105.000 candidats répartis dans 449 centres

Le Secrétaire d’Etat à l’Education nationale, Saleh Bourma, a lancé ce matin à Bongor le Brevet de l’enseignement fondamental (BEF), édition 2022. Plus de 105.000 candidats composent cet examen sur l’ensemble du territoire.

Selon le Secrétaire d’Etat à l’Education nationale, 105.688 candidats dont 39.080 filles composent dans 448 centres sur l’ensemble du territoire national et un centre à Djedda en Arabie Saoudite. Saleh Bourma s’est réjoui que l’année scolaire se soit bien déroulée, « grâce à l’engagement des plus hautes autorités…qui ont consenti d’énormes efforts en faveur de ce secteur, avec l’accompagnement de tous les partenaires internes et externes de l’école ».

Le membre du gouvernement a indiqué que dans le cadre de l’organisation du BEF, session de 2022, « toutes les dispositions » ont été prises pour garantir des examens « propres et renforcer la crédibilité de nos diplômes ». Il attire donc l’attention des candidats à ne pas « céder à la tentation de la facilité par la fraude ». Car, les exhorte-t-il, « dans dix, quinze ans, c’est vous qui dirigerez ce pays. Par conséquent, préparez-vous à assumer avec sagesse cette responsabilité ».

Le Secrétaire d’Etat dit aussi compter sur toute la communauté éducative afin que cet examen se déroule normalement. « J’en appelle à la responsabilité de tous. Nos examens scolaires doivent être marqués du sceau de professionnalisme, de la transparence, de l’équité et de probité », interpelle-t-il.