BEF 2022 : à N’Djamena, absence remarquée des policiers et des agents de santé

34 271 candidats ont commencé à composer le Brevet de l’enseignement fondamental, ce lundi, 06 juin 2022, à N’Djamena. Cet examen qui annonce l’entrée au lycée, se déroule dans un contexte plus ou moins particulier dans la capitale.

Tout se déroule sans incident majeur dans les centres d’examen, ce lundi, 06 juin 2022. A partir de 8h, les candidats sont déjà installés dans leurs salles. Mais au centre du lycée Félix Eboué, Moundamemdoti Pascal, président dudit centre nous révèle quelques irrégularités, notamment l’absence de candidats sans justification et le débordement de l’effectif des candidats venus pour la composition. Certains n’ont pas de cartes, d’autres n’ont pas leurs noms sur la liste. « Par rapport à ce petit problème, on a pu ouvrir une autre salle, la salle 13, pour accueillir ces candidats qui n’ont pas leurs noms sur la liste », dit-il.

Entretemps, au centre de Walia 2, le président du centre, Radjil Dolodel déplore l’insuffisance des surveillants, hormis cela, « tout se déroule dans des bonnes conditions », tente-t-il de rassurer.

Si dans les années précédentes, on remarque une présence policière et des agents de santé dans les centres d’examen, le Brevet de l’enseignement fondamental de cette année ne bénéficie pas de cette attention. « Comme vous le voyez, il n’y a aucun policier devant le portail, c’est nous-mêmes qui assurons notre sécurité et Dieu merci, il n’y a aucun incident jusque-là », nous confie le président du centre de Walia 1, Massissou Soumuna. Au centre Félix Eboué par contre, ce sont quatre policiers qui assurent la sécurité. Mais il faut aussi signaler qu’il n’y a pas d’ambulances dans les centres d’examen que nous avons parcouru ce lundi.