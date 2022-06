Bac 2022 : quelques incidents recensés au quatrième jour

Le baccalauréat session de juin 2022 qui a débuté depuis le lundi, se déroulait sans incident grave jusqu’à ce que mercredi et jeudi les présidents des centres notifient les cas de fraude.

Au centre de Walia, dans la commune du 9ème arrondissement, la présidente du centre, Nékarmbaye Hélène signale trois cas de fraude, au troisième jour des épreuves. Entretemps, dans la ville d’Abéché, l’on signale 11 cas de fraude, le même jour.

Au centre de Diguel par contre, le président Térap Djibrine, confirme que depuis le premier jour de l’examen jusqu’aujourd’hui, deux à trois cas de fraude sont enregistrés chaque jour.

En plus de ces cas de fraudes signalés ça et là, ce jeudi, 23 juin, à Bol, dans la province du Lac, on signale l’agression du président du centre, Dr Ali Ouchar Chérif, par un candidat et ses parents. Selon Toumai Web média, ce président du centre a renvoyé un candidat de la salle pour tentative de fraude. Ce qui n’a pas plu au candidat et ses parents qui ont fait irruption dans le centre d’examen pour tirer plus de 50 balles réelles en l’air. L’une d’elles a atteint le président du centre au pied. Il est actuellement à l’hôpital pour des soins.