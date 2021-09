Bac 2021 : les candidats des séries scientifiques ne représentent que le quart des inscrits et des admis

La proportion des candidats des séries scientifiques au baccalauréat est généralement faible. Ce qu’a remarqué et déploré le feu maréchal Idriss Déby Itno, en visite il y a quelques années à l’Office national des examens et concours (ONECS). Il avait incité le gouvernement à prendre des mesures allant dans le sens de promouvoir les séries scientifiques. Des lycées scientifiques pilotes ont ainsi été créés.

Mais la donne semble loin de changer car les chiffres de cette année ne dérogent pas à l’habitude. Sur les 97 022 candidats inscrits au bac, il n’y a que 26 515 des séries scientifiques (C, C arabe, D, D arabe et E), soit un pourcentage de 27,32%. Au rayon des admis, ce pourcentage baisse à 24,99 car, seuls 11 239 sont des séries scientifiques sur les 44 967 admis.