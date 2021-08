Bac 2021 : “J’ai espoir que le délai sera tenu, voire les résultats venir même avant la date fixée’’, Mamadou Gana Boukar

Une équipe des ministères en charge de l’Education a fait un tour sur les différents sites où la correction des épreuves du baccalauréat session d’août 2021 a lieu. L’évolution des travaux est satisfaisante, estime la délégation.

Le ministre de l’Education nationale, Kosmadji Merci et le secrétaire d’Etat à l’Enseignement supérieur, Mamadou Gana Boukar ont fait le tour des centres de correction du baccalauréat ce jeudi 12 août. Objectif, constater l’évolution des travaux de correction entamée le 9 août.

Selon le secrétaire d’Etat à l’Enseignement supérieur, Mamadou Gana Boukar, les travaux évoluent dans un bon climat et qu’il est satisfait. ’’ Aujourd’hui d’énormes efforts ont été consentis de manière à ce que les différents centres soient décentralisés pour que les correcteurs soient à l’aise afin de corriger les copies des candidats’’, dit-il.

Au sujet des résultats, le calendrier fixe la date du 2 septembre pour la première série des épreuves écrites. Vu les travaux qu’effectuent les correcteurs, le secrétaire d’Etat à l’Enseignement supérieur estime qu’il est possible que les résultats soient connus avant la date indiquée. ’’Vu le rythme de travail et l’évolution de la correction j’ai espoir que le délai sera tenu. Et voire les résultats venir avant même la date fixée’’, confie-t-il.

Pour rappel, les épreuves écrites du baccalauréat session d’août 2021 ont eu lieu du 2 au 7 août.