Abéché : les étudiants en médecine d’UNABA organisent un sit-in devant leur administration

Les étudiants de la faculté des sciences de la santé de l’université Adam Barka d’Abéché (UNABA) ont fait un sit-in puis entrés en grève ce jeudi 5 mars pour dénoncer leurs conditions d’études.

L’indignation des étudiants en 4ème année de médecine de l’UNABA s’accentue lorsque le doyen de la faculté des sciences de la santé a signé une note de service notifiant aux étudiants qu’il n’y aura aucun déploiement des étudiants à N’Djamena. Pourtant, par le passé, dès la 4ème année, les étudiants sont transférés à la faculté des sciences de la santé de l’université de N’Djamena pour poursuivre leur cursus jusqu’à la fin de la formation. « Malgré l’absence totale des enseignants en médecine et le manque d’un centre hospitalo-universitaire à Abéché pour nous former, les responsables veulent nous maintenir ici », s’indigne un étudiant de la 4ème année de médecine.

Selon les étudiants de médecine, le manque d’un Centre de formation et le manque des enseignants qualifiés sont les principales revendications et la cause de leur sit-in de ce jeudi. Ils exigent à cet effet un redéploiement à N’Djamena pour poursuivre leur formation dans les grands hôpitaux et avec des enseignants qualifiés.